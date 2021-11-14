لجنة الاوبئة : لن نوصي بمنع غير متلقي جرعتين اللقاح من مغادرة منازلهم

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - علق الدكتور بسام حجاوي عضو اللجنة الوطنية للأوبئة على قرار النمسا حظر غير متلقي الجرعتين من اللقاح المضاد لكورونا من مغادرة منازلهم اعتبارا من الاثنين .



وقال في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ان دول اوروبية اصبحت تتجه الى قرارات اكثر صرامة بسبب دخول طفرات جديدة من كورونا داخل اراضيها ، خاصة ان المعركة ضد كورونا اصبحت "معركة مطاعيم" .



واشار الحجاوي ان اللجنة ستكتفي حاليا بالتوصيات السابقة بالتعامل مع عدم متلقي المطعوم مثل منعهم من دخول المطاعم والمولات وغيرها من القرارات .

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