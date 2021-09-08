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الأربعاء، 08-09-2021 04:10 م

لجنة الاوبئة : متحور دلتا هو السائد في كل دول العالم

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 الوكيل الاخباري - أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور بسام حجاوي، أن اللجنة تراقب الوضع الوبائي منذ (4) أسابيع، وذلك بالتزامن مع استمرار خطة الفتح التدريجي للقطاعات، حيث تجري تقييما مستمرا للعملية، مبيّنا أن الوضع الوبائي مازال مستقرا ولا يشكل تهديدا للنظام الصحي.

وأضاف حجاوي في تصريحات صحفية إن اللجنة تراقب الوضع الوبائي في العالم وترصد انتشار السلالات الجديدة، مشيرا إلى أن سرعة الانتشار في الدول التي لم تصلها المطاعيم أكبر منها في الدول التي وصلتها المطاعيم.

ولفت إلى أن العالم قد يحتاج دراسة للمتحورات وسرعة انتشارها ومقاومتها للمطاعيم، مؤكدا أن متحور دلتا هو السائد في كل دول العالم بالرغم من انتشار متحور "مو" الذي يعتبر أقل سرعة في الانتشار.

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