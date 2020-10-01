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الخميس، 01-10-2020 07:46 م

لجنة الاوبئة : مرحلة جديدة للوباء بالاردن وحجم البؤر أصبح كبيرا

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور نذير عبيدات  إن الأردن دخل مرحلة جديدة وهي مرحلة الانتشار المجتمعي، وهنا لابد أن نقول بإن الفرصة مهيأة أكثر للانتشار السريع، وعلينا تغيير وسائل التصدي لهذا الوباء".
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وأضاف "لا يعني أن المؤسسات الصحية والحكومية ليس لديها وسائل أخرى، لكن الوسيلة الأهم هي بأيدينا نحن المواطنين." 

وأشار العبيدات أن الوسائل الأخرى متعلقة بمثل الرصد الوبائي، أي إيجاد آليات مختلفة للرصد عما كان سابقاً، والرصد المخبري بما يتعلق بالفحوصات.

ووصف المرحلة الجديدة بأنّ "البؤر فيها لن تكون معروفة وينتشر الفيروس بين الناس دون وجود روابط، وفي معظم مناطق المملكة، وحجم البؤر أصبح كبيراً، حيث أن بعض البؤر أصبح عدد المخالطين فيها أكثر من ألف". 

 




 

 


 

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