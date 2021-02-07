لجنة الاوبئة : نحذر من التراخي في تطبيق البروتوكول الصحي بالمدارس

الوكيل الاخباري - قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة بسام حجاوي الأحد، إن استقرار الوضع الوبائي في الأردن وانخفاض المنحنى الوبائي ساهما في إعادة الحياة المدرسية إلى طبيعتها تدريجيا ضمن بروتوكول صحي واضح المعالم.

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وأضاف حجاوي أن البروتوكول الصحي واضح المسير منذ مغادرة الطالب للمنزل وحتى وصوله للمدرسة والعودة بسلام، وأن تطبيق البروتوكول الصارم لا يقبل نقاشا ولا تراخيا لضمان سلامة الطلاب.



وبين حجاوي أن التجمعات الطلابية يجب أن تكون ملموسة وواضحة وتحت إجراءات صحية مشددة.



وقال إن تطبيق البروتوكول الصحي المقدم من وزارة التربية والتعليم حول إعادة التعليم الوجاهي يقلل من عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وسيكون هناك تقييم يومي للمدارس وأي خلل قد يؤدي إلى تعليق الدوام في المدرسة.



وحذّر الحجاوي من التراخي في تطبيق البروتوكول، موضحا أن الوضع الوبائي قد يتأثر بعدم التطبيق الكامل له.



