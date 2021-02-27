السبت 27-02-2021
الوكيل الاخباري
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لجنة الاوبئة : نحو 26 ألف إصابة بكورونا خلال الأسبوع الماضي

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السبت، 27-02-2021 10:42 م

لجنة الاوبئة : نحو 26 ألف إصابة بكورونا خلال الأسبوع الماضي

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الوكيل الاخباري - قال عضو اللجنة الوطنيّة لمكافحة الأوبئة بسام حجاوي إن الأردن شهد تسجيل 26301 إصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الثامن من العام الحالي، مقارنة مع 14048 إصابة في الأسبوع السابع و10573 إصابة في الأسبوع السادس و6160 إصابة في الأسبوع الخامس.
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وأوضح في تصريح تلفزيوني السبت، أن فرق التقصي الوبائي قامت بفحص 212 ألف و73 عينة وهو أعلى عدد فحوصات تقوم به الدولة خلال الجائحة، بنسبة إيجابية بلغت 11% إلى 15.6% في أعلاها بمعدل 12.4 بالمئة، مقارنة مع 8.3% في الأسبوع السابع و8.1% في الأسبوع السادس و6% في الأسبوع الخامس.

 




 

 


 

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