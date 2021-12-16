الخميس 16-12-2021
الوكيل الاخباري

الجيش يتسلم آليات من فرنسا

روسيا ترصد 25 إصابة بمتحور أوميكرون

حوارية في عجلون حول المرأة في توصيات لجنة تحديث المنظومة السياسية

استحداث عيادة معالجة العصب والتركيبات السنية في مستشفى جرش الحكومي

شاب أردني يشتري رقم مركبة بـ 550 الف دينار

لجنة الاوبئة : نستبعد أن يكون هناك أي إغلاقات

انطلاق فعاليات مؤتمر اللغة العربية الثالث في لواء الجيزة

إرادتان ملكيتان بالسفيرين خوري والحباشنة

69 مليون شخص في الوطن العربي يعاني من سوء التغذية

قرار من العمل بشأن انتداب الموظفين ونقلهم وتكليفهم

الخميس، 16-12-2021 05:37 م

لجنة الاوبئة : نستبعد أن يكون هناك أي إغلاقات

حظر


الوكيل الاخباري - اكد عضو اللجنة الوطنية الأردنية للأوبئة الدكتور مهند النسور أن المؤشرات الحالية تشير إلى استقرار الوضع الوبائي في الأردن، مستبعداً أن يكون هناك أي إغلاقات في أي من القطاعات الحيوية والخدماتية.

وأوضح النسور أن “الأردن بفضل قيادته الهاشمية الحكيمة تميزت عن الكثير من دول العالم في ضمانها أن يكون المطعوم في متناول الجميع بعدالة ودون تفريق بين أي أحد”.

وأشار إلى أن الإقبال على أخذ المطاعيم والالتزام بإجراءات السلامة العامة من لبس الكمامة والحفاظ على التباعد الجسدي هي أهم العوامل في مواجهة كورونا والسيطرة على انتشاره.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202114203749675167274

حوارية في عجلون حول المرأة في توصيات لجنة تحديث المنظومة السياسية

10202116959625966570

استحداث عيادة معالجة العصب والتركيبات السنية في مستشفى جرش الحكومي

1220211215221794646321

شاب أردني يشتري رقم مركبة بـ 550 الف دينار

وزارة التربية والتعليم

انطلاق فعاليات مؤتمر اللغة العربية الثالث في لواء الجيزة

إرادة ملكية

إرادتان ملكيتان بالسفيرين خوري والحباشنة

60132fb070579

قرار من العمل بشأن انتداب الموظفين ونقلهم وتكليفهم

أخبار متعلقة
مدرسة

لجنة الاوبئة : المدارس جزء من المجتمع وليست سبب ارتفاع الاصابات

1120212495647845445883

الجامعة الأردنية تطلق مبادرة يلا نتفلسف

كورونا 6

لجنة الأوبئة: ما يثير الرعب في متحور أوميكرون هو انتشار معلومات غير دقيقة

كورونا الوكيل

لجنة الاوبئة : جميع دول العالم تنتظر معلومات عن المتحور الجديد

78-161031-twitter-hashtag-doctor-marriage_700x400

مؤتمر الطبيبة الأردنية يكرم الدكتورة البلبيسي لتميزها الطبي

99

مذكرة ثلاثية بين شؤون المرأة والإدارة المحلية وتنمية المدن والقرى