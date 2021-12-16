لجنة الاوبئة : نستبعد أن يكون هناك أي إغلاقات

الوكيل الاخباري - اكد عضو اللجنة الوطنية الأردنية للأوبئة الدكتور مهند النسور أن المؤشرات الحالية تشير إلى استقرار الوضع الوبائي في الأردن، مستبعداً أن يكون هناك أي إغلاقات في أي من القطاعات الحيوية والخدماتية.



وأوضح النسور أن “الأردن بفضل قيادته الهاشمية الحكيمة تميزت عن الكثير من دول العالم في ضمانها أن يكون المطعوم في متناول الجميع بعدالة ودون تفريق بين أي أحد”.



وأشار إلى أن الإقبال على أخذ المطاعيم والالتزام بإجراءات السلامة العامة من لبس الكمامة والحفاظ على التباعد الجسدي هي أهم العوامل في مواجهة كورونا والسيطرة على انتشاره.

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