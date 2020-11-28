لجنة الاوبئة : هذا ما نتوقعه الشهر القادم

الوكيل الاخباري -

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دعا عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، د. منير أبو هلالة، مخالطي المصابين بفيروس كورونا من الدرجة الأولى إلى التزام منازلهم واجراء فحوصات الـ"PCR" بعد عدة أيام من ظهور الاصابة في المنزل، وليس بداية ظهور الاصابة.وقال أبو هلالة في مداخلة عبر شاشة المملكة إن نتائج الفحص قد لا تُؤتي نتيجة دقيقة في أول يوم أو يومين، ما يستوجب على المخالط الانتظار عدة أيام وعدم مخالطة الناس في بداية اكتشاف الاصابة.كما دعا أبو هلالة ذوي المصابين إلى اتباع تعليمات الطبيب المعالج، واتاحة المجال له ليعطي العلاج الذي يراه مناسبا وحسب تقييمه للحالة.وتوقع أبو هلالة في حال التزام المصابين بالعزل المنزلي ومخالطيهم بالحجر، والتزام المواطنين باجراءات السلامة العامة من ارتداء للكمامات وغسل اليدين والحفاظ على التباعد الاجتماعي، أن يعود عدد الاصابات للانخفاض بين منتصف شهر كانون أول ومنتصف شهر كانون ثاني، مشيرا إلى أن العمر الافتراضي للموجات (3-4) أشهر، فيما بدأت الموجة التي يمرّ بها الأردن منتصف شهر أيلول الماضي.