السبت 06-02-2021
الوكيل الاخباري
 

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لجنة الاوبئة : هذا ما يقلقنا بعودة الطلبة للمدارس

السبت، 06-02-2021 05:30 م

لجنة الاوبئة : هذا ما يقلقنا بعودة الطلبة للمدارس

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الوكيل الاخباري - قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة بسام حجاوي، السبت، إن تطبيق البروتوكول الصحي المقدم من وزارة التربية والتعليم حول إعادة التعليم الوجاهي يقلل من عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
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وحذر الحجاوي في تصريحات لقناة المملكة من التراخي في تطبيق البروتوكول، موضحا أن الوضع الوبائي قد يتأثر بعدم التطبيق الكامل له.

وذكر الحجاوي أن فئة الأطفال في المرحلة الابتدائية أقل نسبة إصابة بالفيروس، بحسب الأبحاث.


"البروتوكول شمل المعلمين والسواقين الذين ينقلون الطلبة لضمان اقل الإصابات (...) ما يقلقنا هو التراخي في تطبيق البروتوكول"، وفق حجاوي. 

 




 

 


 

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