لجنة الاوبئة : هناك العديد من المخالفات في المهرجانات والحفلات

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - حذر استشاري الوبائيات وعضو لجنة الاوبئة الدكتور بسام الحجاوي، من الاستمرار بالسماح باقامة التجمعات والاحتفالات والمهرجانات دون وجود اي التزام بالبروتوكولات الصحية التي تلزم المنظمين بان لا تزيد السعة عن 50% .



واضاف حجاوي ان هناك حلقة مفقودة في عملية السماح باقامة الاحتفالات دون ضوابط والتزام ، مشيرا الى ان هناك العديد من المخالفات و تجاهل كامل للبروتوكولات الصحية التي تم وضعها من قبل لجنة الاوبئة .

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