لجنة الاوبئة : يجب اتباع البروتوكولات الصحية لتجنب الإصابة بالفيروس

الوكيل الاخباري - قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة بسام حجاوي، الجمعة، إن هناك هلعا غير مبرر من متحور فيروس كورونا "أوميكرون".



وأشار إلى أن المعلومات بشأنه غير حاسمة بعد: "المعلومات الواردة من جنوب إفريقيا أن أوميكرون ليس شديدا فليس هناك إدخالات ووفيات بسبب أوميكرون". وفق عضو لجنة الأوبئة.



وأكد ضرورة اتباع البروتوكولات الصحية في التجمعات، خاصة في فصل الشتاء، لتجنب الإصابة بالفيروس.

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