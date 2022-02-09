لجنة الاوبئة : يجب عدم التراخي في تطبيق الاجراءات الاحترازية

الوكيل الاخباري - قالت عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتورة نجوى خوري، إن المرحلة المقبلة ستشهد موجات متلاحقة من متحورات فيروس كورونا، مؤكدة أن انتهاء الجائحة يكون بعد اكتساب المناعة المجتمعية، ونأمل أن لا تظهر فيروسات أشدّ مقاومة.



ولفتت خوري في تصريحات صحفية إلى أن زيادة عدد الاصابات وارتفاع نسبة الدخول إلى المستشفيات والفحوصات الايجابية أثبت أن متحور اوميكرون ليس سهلا، ولذلك يجب متابعة كل شخص مصاب واتخاذ الاجراءات الوقائية.



وأشارت خوري إلى أن فتح القطاعات والعودة للحياة الطبيعية لها دور في سرعة الانتشار وانتقال العدوى، ولذلك يجب الحذر أثناء التعامل مع الآخرين وعدم التراخي في تطبيق الاجراءات الاحترازية.

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