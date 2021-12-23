لجنة الاوبئة : يجب مراقبة الحدود والمطارات

الوكيل الاخباري - اكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي، أن هناك نزولا حادا في المنحنى الوبائي بالأردن، الأمر الذي يؤكد انتهاء الموجة الثالثة في الأسبوع قبل الماضي.



وأعرب حجاوي في تصريحات صحفية عن خشيته من وجود متحور أوميكرون في البلاد، قائلا: لا نريد الدخول في متاهة أخرى"، مشددا على أن لقاحات كورونا لم تتأثر استجابتها بالمتحور الجديد، وأن الحصول على الجرعة المدعمة تدعم الموقف.



ودعا إلى مراقبة الحدود والمطارات، كون الإصابة الأولى في الأردن جاءت من مسافر عبر المطار، حيث كانت نتيجة فحصه سلبية، وبعد يومين تمت اكتشاف إصابته بمتحور أوميكرون.

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