لجنة الاوبئة : 3 أسابيع حاسمة في الاردن

الوكيل الاخباري - قالت رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، رائدة القطب،الاثنين، " اننا ننظر إلى هذا الأسبوع كيف ستكون الإصابات والأسابيع الثلاث حاسمة لأننا سنراقب الوضع ،والحكومة اتخذت بعض الإجراءات التي ستصدر بأمر دفاع جديد وهي ليست من توصياتنا لكن كل القطاع الصحي متفق عليها وهي توصيات اللجنة الإطارية ونحن جزء منها ".



أعلنت الحكومة الأحد أنه سيصدر خلال الأيام القليلة المقبلة أمر دفاع جديد، بموجب قانون الدِّفاع رقم (13) لسنة 1992، لمواجهة الحالة الوبائيَّة التي تشهد تصاعداً في الآونة الأخيرة.



وأوضحت أن أمر الدِّفاع الجديد سيتضمن مجموعة من الإجراءات، من ضمنها اعتماد شهادة مطعوم كورونا (جرعتان) كشرط وحيد للعاملين ومراجعي جميع الدوائر الرسمية، ومنشآت القطاعين العام والخاص؛ وذلك اعتباراً من مطلع العام الجديد 2022.



وتشمل الإجراءات حثَّ المواطنين، وجميع المقيمين على أراضي المملكة، ممن هم فوق 18 عاماً، خصوصاً الفئة العمريّة فوق 50 عاماً، على تلقي الجرعة الثالثة المعززة من مطعوم كورونا.



كما تشمل الإجراءات التَّعميم على أولياء الأمور للحصول على موافقتهم (اختياريَّاً) لتطعيم الفئة العمريَّة بين 12 – 17 عاماً.

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