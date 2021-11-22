الإثنين 22-11-2021
الوكيل الاخباري

مذكرة ثلاثية بين شؤون المرأة والإدارة المحلية وتنمية المدن والقرى

تربية قصبة إربد تنظم احتفالية بمئوية الدولة الأردنية

وفاة عشريني طعنا في عمان

اختتام فعاليات لواء الهاشمية أحد ألوية الثقافة الأردنية

بحث التعاون بين مركز دراسات المرأة في آل البيت والمجلس العربي الدولي للسلام

لجنة الاوبئة : 3 أسابيع حاسمة في الاردن

لجنة الأوبئة: لم يتم طرح العمل بنسبة 50% في المؤسسات

الارصاد الجوية تحذر من طقس الثلاثاء

وزير الشباب: تحديث المنظومة السياسية يؤثر إيجاباً على المجتمع

قطر تقدم 10 ملايين دولار للتحالف العالمي للقاحات

الإثنين، 22-11-2021 09:16 م

لجنة الاوبئة : 3 أسابيع حاسمة في الاردن

1120211414570570780591


الوكيل الاخباري - قالت رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، رائدة القطب،الاثنين، " اننا ننظر إلى هذا الأسبوع كيف ستكون الإصابات والأسابيع الثلاث حاسمة لأننا سنراقب الوضع ،والحكومة اتخذت بعض الإجراءات التي ستصدر بأمر دفاع جديد وهي ليست من توصياتنا لكن كل القطاع الصحي متفق عليها وهي توصيات اللجنة الإطارية ونحن جزء منها ".

أعلنت الحكومة الأحد أنه سيصدر خلال الأيام القليلة المقبلة أمر دفاع جديد، بموجب قانون الدِّفاع رقم (13) لسنة 1992، لمواجهة الحالة الوبائيَّة التي تشهد تصاعداً في الآونة الأخيرة.

وأوضحت أن أمر الدِّفاع الجديد سيتضمن مجموعة من الإجراءات، من ضمنها اعتماد شهادة مطعوم كورونا (جرعتان) كشرط وحيد للعاملين ومراجعي جميع الدوائر الرسمية، ومنشآت القطاعين العام والخاص؛ وذلك اعتباراً من مطلع العام الجديد 2022.

وتشمل الإجراءات حثَّ المواطنين، وجميع المقيمين على أراضي المملكة، ممن هم فوق 18 عاماً، خصوصاً الفئة العمريّة فوق 50 عاماً، على تلقي الجرعة الثالثة المعززة من مطعوم كورونا.

كما تشمل الإجراءات التَّعميم على أولياء الأمور للحصول على موافقتهم (اختياريَّاً) لتطعيم الفئة العمريَّة بين 12 – 17 عاماً.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
99

مذكرة ثلاثية بين شؤون المرأة والإدارة المحلية وتنمية المدن والقرى

8

تربية قصبة إربد تنظم احتفالية بمئوية الدولة الأردنية

e

اختتام فعاليات لواء الهاشمية أحد ألوية الثقافة الأردنية

112021221891657189991

بحث التعاون بين مركز دراسات المرأة في آل البيت والمجلس العربي الدولي للسلام

5202116213035958997001

لجنة الأوبئة: لم يتم طرح العمل بنسبة 50% في المؤسسات

1120212072539257502687

الارصاد الجوية تحذر من طقس الثلاثاء

أخبار متعلقة
المدارس

الاوبئة : نسبة تطعيم طلبة المدارس لا تتجاوز 6%

الاوبئة

الاوبئة : على الحكومة تشديد الرقابة

كورونا الوكيل

الاوبئة تكشف حقيقة ظهور متحور هيهي

كورونا 6

لجنة الأوبئة توصي بإعطاء الجرعة الثالثة لعُمُر 18 سنة فما فوق

1020212885458601321811

البلبيسي: إصابات كورونا قد تصل 3 آلاف يوميا ولا عودة للإغلاقات

كورونا الوكيل

الصحة : الاوبئة ستناقش الأربعاء موضوع اعطاء الجرعة الثالثة للجميع