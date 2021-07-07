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الأربعاء، 07-07-2021 11:19 م

لجنة الاوبئة : 4 دول عربية حدث فيها موجة جديدة من كورونا

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 الوكيل الاخباري - قال عضو لجنة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي، إن إدخالات المرضى بفيروس كورونا في المستشفيات ليست كثيرة، مؤكدا أنه لا أحد يستطيع القول بعدم حدوث موجة جديدة من كورونا.اضافة اعلان

 
وأضاف في تصريحات صحفية أن 4 دول عربية حدث فيها موجة جديدة من كورونا، لافتا إلى أن الأردن أنهى الأسبوع 8 بعد موجة كورونا الثانية في وضع مستقر.

وتابع أن سلالة دلتا الهندية من فيروس كورونا رصدت في الأردن، إلا أن الخبرة لدى القطاع الصحي في التعامل مع الموجات السابقة، اسهمت في تشكيل معرفة أكبر لتنفيذ الاجراءات الوقائية والعزل مع الأشخاص المصابين بالسلالة الجديدة.

 




 

 


 

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