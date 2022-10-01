الأحد 02-10-2022
الوكيل الاخباري

لجنة التحقق بملف التأمين الصحي بنقابة الصحفيين تباشر عملها

ندوة عن الأدب النسوي وسجال شعري نبطي بإربد

بلدية مؤاب تناقش عددا من القضايا الخدمية التي تهم المجتمع المحلي

مجلة تصدرها آل البيت تحقق معايير الاعتماد لمعامل أرسيف

أكثر من 152 ألف مطلوب على قضايا الديون بالأردن

ذكرى ميلاد سمو الأمير محمد بن طلال يصادف الأحد

دعوة لتوفير تخصصات طبية متعلقة بالشيخوخة ورعاية صحية منزلية بالأردن

الامن العام يحقق بملابسات تسمم رضيعة في إربد

البرلمان العربي يمنح الدغمي وسام التميز العربي

زراعة جرش تطلق حملة لتحصين الثروة الحيوانية من مرض الحمى القلاعية

السبت، 01-10-2022 10:48 م

لجنة التحقق بملف التأمين الصحي بنقابة الصحفيين تباشر عملها

920222261641800137599


الوكيل الاخباري - عقدت لجنة التحقق بملف التأمين الصحي في نقابة الصحفيين، اجتماعها الأول اليوم السبت، بمقر النقابة، وتوافقت على تسمية الزميل جمال العلوي رئيساً للجنة، والزميل يزيد كنعان مقرراً لها، وعضوية كل من الزملاء معاذ البطوش وجاسر عواد ونبيل الحمران.

وكان نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة، قد وجه كتاباً بتاريخ 22 أيلول 2022 إلى لجنة التحقق لمباشرة عملها حسب الأصول استناداً لقرار الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 29 / نيسان 2022 واستناداً لقرار مجلس النقابة رقم (2) في جلسته المنعقدة رقم (33) بتاريخ 3 آب 2022.

وأكدت اللجنة خلال الاجتماع ضرورة التحقق من ملف التأمين الصحي في النقابة بكل حياد وموضوعية، بما يخدم مصلحة النقابة والزملاء في الهيئة العامة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202227162835928215515

ندوة عن الأدب النسوي وسجال شعري نبطي بإربد

-944747242

بلدية مؤاب تناقش عددا من القضايا الخدمية التي تهم المجتمع المحلي

9202226162437537528069

مجلة تصدرها آل البيت تحقق معايير الاعتماد لمعامل أرسيف

920222417214942131440

أكثر من 152 ألف مطلوب على قضايا الديون بالأردن

w

ذكرى ميلاد سمو الأمير محمد بن طلال يصادف الأحد

e

دعوة لتوفير تخصصات طبية متعلقة بالشيخوخة ورعاية صحية منزلية بالأردن

أخبار متعلقة
9202225195450568373453

تعديلات الضمان: تفكير بشمول فئات جديدة بالتأمين الصحي

f5a29b6e-0255-4b1f-9c99-6afdca5aef7e

للأردنيين.. سحب 75% من الرصيد الادخاري في الضمان لغايات التعليم و 50% لغايات العلاج

مميزات_التأمين_الصحي_الشامل

الضمان: دراسة آليات شراء الخدمات الصحية من القطاع الخاص لتطبيق التأمين الصحي

4202221151038140687436

تعرف على سعر تنكة زيت الزيتون المتوقع بالأردن

876f42a073abe50e55bbe2f9f2e46aa8

تعديلات الضمان: سقف علاجي غير محدود للتأمين الصحي واموال صندوق التكافل غير مستردّة

422510_8_1641143833

الفئات المستفيدة من تأمين صحي الضمان الاجتماعي