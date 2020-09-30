لجنة التقصي الوبائي بجرش تنفي نسيان عينة فحص في منزل

الوكيل الاخباري - قال رئيس لجنة التقصي الوبائي في جرش احمد البرماوي إنه "لا صحة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن نسيان احدى لجان التقصي الوبائي لعينة تم سحبها من عائلة وبقيت في منزلهم والاتصال بعد ساعة وإبلاغهم عن النتيجة".

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وأكد البرماوي ان "هذا الكلام غير صحيح لأن فحص العينة المأخوذة من الشخص ( PCR ) تستغرق من 4 إلى 6 ساعات وهذا يتم في مختبرات وزارة الصحة في عمان كما أن فريق الاستقصاء يتكون من عدة أشخاص لكل واحد مهمة محددة".



وأوضح ان واحداً من الفريق لديه مهمة كتابة اسم صاحب العينة على الأنبوب الخاص بحفظها ووضعها في صندوق خاص وهذا الصندوق بحجم حقيبة ومن الصعب نسيانه في أي مكان، كما أن عملية جمع العينات يومياً تستغرق أكثر من 12 ساعة وبعد ذلك يتم إرسالها للمختبر وهذا يتنافى مع الإشاعة ويكذبها جملة وتفصيلا".



بدوره قال مدير الشؤون الصحية الدكتور محمد الطحان إن فرق التقصي الوبائي "تعمل ليل نهار دون كلل في جميع ارجاء المملكة لحماية لمواطنين ومنع انتشار هذا الوباء، كما انه لا توجد تقنية أو تكنولوجيا تستطيع اعطاء النتيجة قبل أربع ساعات"، مؤكدا ضرورة التقيد بالشروط الصحية والالتزام بأمر الدفاع والذي جاء حماية للموطنين من هذا الوباء من خلال منع التجمعات او إقامة الاحتفالات".

المصدر - بترا



