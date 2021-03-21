الأحد 21-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

خبير أوبئة يحذر: اذا استمرت الأرقام بهذه الزيادة سندخل رمضان بنسبة فحوص إيجابية 40%

العراق.. اغتيال ضابط في المخابرات غربي بغداد

السعودية تنفي تسجيل وفيات مرتبطة بلقاح كورونا

بريطانيا: على الاتحاد الأوروبي الالتزام بعقود لقاحات كورونا

تسوية الأوضاع الضريبيّة لـ894 شركة ومكلّفا

الحكومة توافق على دعم برامج البنك المركزي

المملكة على موعد مع كتلة هوائية باردة

توجيهات لرئيس الوزراء الى المؤسّسات والدوائر الحكوميّة

قرارات لمجلس الوزراء

33 وفاة و5312 إصابة جديدة بكورونا في بريطانيا

الأحد، 21-03-2021 07:04 م

لجنة الزراعة النيابية تؤكد وقوفها إلى جانب مربي الأبقار

ابقار
أرشيفية


الوكيل الإخباري - أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية، محمد العلاقمة، وقوف اللجنة لجانب المزارع الأردني ودعم صغار المزارعين والمتوسطين بمختلف القطاعات الزراعية ترجمة لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني في الاعتماد على الذات وتوفير الأمن الغذائي.

اضافة اعلان

جاء ذلك خلال لقاء جمعه، الأحد، بعدد من رؤساء جمعيات مربي الأبقار ومزارعين لبحث جملة من القضايا المتعلقة بالقطاع، لا سيما السماح باستيراد الأبقار من الخارج.


وقال العلاقمة، إنه تم الاستماع لمطالب الحضور والمتمثلة في عدم السماح باستيراد الأبقار لأي شركة لوجود اكتفاء ذاتي محلي من منتجات الألبان، علما أن باب التصدير مغلق من قبل وزارة الزراعة منذ 2017.


وأشار، إلى أن جائحة كورونا أثبتت خلال 2020 أن لدينا فائضاً بمادة الحليب المنتج من الأبقار، ولم يشهد السوق المحلي أي نقص في المادة، ولم تتأثر أي شركة خلال الجائحة لأن المزارع الأردني وجمعيات مربي الأبقار واصلت إنتاجها ولم تنقطع لأي لحظة عن تزويد الشركات المنتجة من الحليب.


ونوه، إلى أننا في الوقت الذي نتطلع لتحقيق رؤى جلالته في الاعتماد على الذات وتوفير الأمن الغذائي من خلال القطاع الزراعي نجد هناك من يحاول أن يلحق الضرر بصغار المزارعين، وهو أمر تدركه لجنة الزراعة جيدا وستمارس دورها الرقابي على أكمل وجه بما يحمي ويحافظ على المنتج المحلي، مشيرا إلى لقاء سيجمع اللجنة بوزير الزراعة الأسبوع الحالي.


رئيس جمعية ائتلاف مزارعي الأبقار، ليث الحاج، قال إنّ الأردن لا يعاني من نقص في مادة الحليب، كما أن لدينا فائض في الإنتاج وعلى استعداد لتقديم تعهد لأي شركة بالكمية التي تحتاجها يوميا دون انقطاع.

 

وأضاف، أنه إذا ما تم اتخاذ أي قرار باستيراد الأبقار فإن هذا يعتبر بمثابة القضاء على صغار المزارعين وألحق الضرر الكبير بباقي المزارعين والجمعيات المعنية، منوها إلى أن التوجه العام للدولة خاصة في ظل جائحة كورونا خلق بيئة إنتاجية في الأردن لتوفير الأمن الغذائي.


وأشار الحاج إلى أن إنتاج الأردن من الحليب الطازج يوميا 900 طن، فيما يبلغ عدد رؤوس الأبقار في الأردن 90 ألف رأس، بالإضافة إلى 26 ألف رأس من البقر البكير"من المواليد السنوية" التي تدخل هذا العام الإنتاجية، بينما يبلغ حجم الاستثمار بقطاع الأبقار الحلوب نحو 800 مليون دينار يوفر دخل لنحو 50 ألف أسرة أردنية.


ودعا الحضور لجنة الزراعة والمياه والري النيابية إلى العمل على حمايتهم والوقوف إلى جانب المنتج المحلي وعدم السماح لأي شركة بالتغول، عليهم وحماية قطاعهم وعدم السماح بفتح باب التصدير.

بترا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202119205513607387553

خبير أوبئة يحذر: اذا استمرت الأرقام بهذه الزيادة سندخل رمضان بنسبة فحوص إيجابية 40%

5202017182823838197953

تسوية الأوضاع الضريبيّة لـ894 شركة ومكلّفا

main_image605791ce00f6c

الحكومة توافق على دعم برامج البنك المركزي

الخصاونة

توجيهات لرئيس الوزراء الى المؤسّسات والدوائر الحكوميّة

3202114224757229745585

قرارات لمجلس الوزراء

320215223344644956613

الحكومة تعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي

أخبار متعلقة
الملك

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من العاهل البلجيكي

عبيدات

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

6037a78774e87

الملك: الأردن سيبقى مستعدا لإعادة إطلاق مفاوضات السلام

main_image603762bd3f54b

البسكويت المحشي يثير استياء الأردنيين - شاهد

حظر-التجول-0304202005

مواطنون على منصات التواصل الاجتماعي : #أرفض_حظر_الجمعة

220211591423217808459

الجرائم الإلكترونية للأردنيين : احذروا