لجنة السياحة النيابية تطلع على الاستراتيجية الوطنية للسياحة

الوكيل الاخباري - اطلعت لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية، خلال زيارتها لمقر وزارة السياحة والآثار، اليوم الأربعاء، على الاستراتيجية الوطنية للسياحة في الأردن للأعوام 2021 - 2025، ووضع القطاع السياحي بشكل عام.



وعرض وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز على رئيس اللجنة والأعضاء، أبرز المحاور والأهداف التي ركزت عليها الاستراتيجية، وكذلك الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة والوزارة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على القطاع السياحي.

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