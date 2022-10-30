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الأحد، 30-10-2022 03:13 م

لجنة الصحة والبيئة في الأمانة تزور محطة شرق عمان التحويلية

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الوكيل الإخباري - اطلعت اللجنة الصحية والبيئية في مجلس أمانة عمان، اليوم الأحد، على آلية عمل محطة شرق عمان التحويلية التي تستقبل يوميا 3 آلاف طن نفايات من مختلف مناطق الأمانة.

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وقالت رئيسة اللجنة الصحية والبيئية في الأمانة، قمر النابلسي، إن الزيارة تهدف للاطلاع على مهام المحطة من بدايات دخول الكابسات المحملة بالنفايات وطرق تجميعها وكبسها ثم تحميلها وتوريدها إلى مكب الغباوي التابع لأمانة عمان.


وأشاد أعضاء اللجنة خلال الزيارة التي رافقهم فيها، نائب مدير مدينة عمان للشؤون الصحية والزراعة الدكتورة ميرفت مهيرات، بآلية العمل والجهد المبذول بشكل حضاري، وبالإجراءات التنظيمية والاحترازية التي يتم اتخاذها حفاظا على السلامة العامة والنظافة البيئية داخل المحطة لكافة مراحل العمل.


من جهته، أكد مدير عمليات جمع ونقل النفايات عبدالله الذنيبات، وجود خطة مستقبلية لتطوير محطة شرق عمان التحويلية من خلال إضافة مكبسين جدد بسعة 3 آلاف طن لاستيعاب كمية النفايات الواردة بهدف تطوير منظومة إدارة النفايات.


وبين أن آلية العمل تتم من خلال توريد النفايات لمكب الغباوي للشفتين الأول والثاني، فيما كمية النفايات التي تستقبلها المحطة في الفترة الليلية يتم تخزينها في المحطة وترحيلها باليوم الثاني لمكب الغباوي.


يشار إلى أن محطة شرق عمان التحويلية، هي المحطة الوحيدة التي تخدم مناطق الأمانة، وتعمل على مدار الساعة لاستقبال النفايات بواقع 3 شفتات، ويوجد فيها ثلاثة مكابس.

 




 

 


 

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