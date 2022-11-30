لجنة انتخابات تجارة الرصيفة تنهي استعداداتها

الوكيل الاخباري - أنهت لجنة الانتخابات لغرفة تجارة الرصيفة التابعة للهيئة المستقلة للانتخاب استعداداتها لتنفيذ عملية الاقتراع والفرز في الثالث من شهر كانون الأول المقبل، وهو موعد الانتخابات كما حددته الهيئة مسبقا.



وقال رئيس اللجنة مدير تربية الزرقاء الأولى الدكتور أحمد عياصرة إنه ووفق الروزنامة الانتخابية، فقد انتهت جميع الاستعدادات، وسيتم اجراء الانتخابات في موعدها حال اكتمال النصاب القانوني والمتمثل بثلثي عدد الهيئة العامة للغرفة التجارية الذين يحق لهم الانتخاب وعددهم 397 تاجرا من اصل 3700 تاجر مسجلين في الغرفة.

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