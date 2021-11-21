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الأحد، 21-11-2021 08:48 م

لجنة تحديث المنظومة السياسية تؤكد أهمية أن تكون الأحزاب شعبية وليست شعبوية

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي، الأحد، أنه يجب أن تكون الأحزاب في الأردن مستقبلا "وطنية لا تعمل إلا لمصلحة الأردن وبعيدة عن أي توجه". 

جاء ذلك خلال مشاركة الرفاعي في حوار أقامه مركز حماية وحرية الصحفيين. ورأى الرفاعي أن "من المهم أن تكون الأحزاب شعبية وليس شعبوية ولديها برامج قابلة للقياس". 

وقال الرفاعي وهو نائب رئيس مجلس الأعيان ورئيس وزراء أسبق، إن مخرجات اللجنة ستكون موضع رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني. وأضاف أن "المخرجات تأتي معها منظومة لتهيئة البيئة المناسبة لها، مثل حرية الإعلام ومحاربة الوساطات والمحسوبية والكثير من ذلك".

  

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