الثلاثاء 07-09-2021
الوكيل الاخباري

وزير الإعلام يؤكد أهمية الشفافية والوضوح لمواجهة خطر الإشاعات

لجنة تحديث المنظومة السياسية تحدد آليات إقرار مخرجات لجانها

إخماد حريق في مستودع عبوات بلاستيكية في وسط إربد

دفاع مدني المفرق ينفذ تمرين اخلاء وهميا

وزير التربية يتفقد مدارس في المزار الجنوبي

تحذير من وزارة الخارجية

الصحة تشدد اجراءات متابعة تلقي مراجعي الوزارة مطعوم كورونا

الصحة : لم تسجل أي حالة وفاة بسبب لقاح كورونا

الارصاد الجوية تحذر من طقس الاربعاء

انقلاب مركبة في نفق الخامس

الثلاثاء، 07-09-2021 10:08 م

لجنة تحديث المنظومة السياسية تحدد آليات إقرار مخرجات لجانها

6137b19744758


الوكيل الإخباري - عقد المكتب التنفيذي للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الثلاثاء، اجتماعا تم خلاله إقرار آليات العمل للمرحلة المقبلة، بعد أن فرغت لجان الانتخاب والأحزاب وتمكين المرأة وتمكين الشباب، ولجنة الإدارة المحلية، من تقديم توصيات لمناقشتها في الهيئة العامة للجنة.

اضافة اعلان


وأثنى رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي، على الجهود التي بذلها أعضاء اللجنة والتي عكست جدية العمل والحرص على تحقيق التوافقات لتقديم مخرجات وتوصيات من شأنها تطوير الحياة السياسية والإدارة المحلية، وفتح آفاق واسعة أمام الشباب والمرأة في الحياة السياسية ومراكز صنع القرار.


وأشاد الرفاعي بالتواصل الفعّال، مع الإعلام ومختلف شرائح المجتمع والعمل بشفافية، والذي كان له دور مهم في إثراء النقاشات والحوارات عند إعداد التوصيات والمخرجات، والذي عكس الحرص على تحقق أعلى درجات التوافق وتحقيق الصالح العام.


وبين الرفاعي أن اللجنة اقتربت من إنجاز المطلوب وشهدت مداولات إيجابية ومثمرة، لافتا النظر إلى أنها سترفع توصياتها لجلالة الملك خلال الأسابيع المقبلة.


وستعرض مخرجات اللجان الفرعية على الهيئة العامة للجنة "جميع أعضاء اللجنة الملكية"، اعتبارا من الأسبوع المقبل، بهدف مناقشتها وإقرارها بصورتها النهائية، فيما سترسل هذه المخرجات للجنة التعديلات الدستورية المعنية بالنظر في التعديلات المتصلة بقانوني الانتخاب والأحزاب وآليات العمل النيابي، لإجراء التعديلات التي تنسجم مع متطلبات التحديث والتطوير.


ويضم المكتب التنفيذي للجنة بالإضافة إلى الرئيس، رؤساء اللجان الست ومقرريها، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية، والناطق الإعلامي للجنة، إضافة إلى نائبين للرئيس من أعضائها، ومساعدتين للرئيس من لجنتي تمكين المرأة والشباب.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6137b88106751

وزير الإعلام يؤكد أهمية الشفافية والوضوح لمواجهة خطر الإشاعات

d

دفاع مدني المفرق ينفذ تمرين اخلاء وهميا

1631037235597

وزير التربية يتفقد مدارس في المزار الجنوبي

الخارجية

تحذير من وزارة الخارجية

وزارة الصحة

الصحة تشدد اجراءات متابعة تلقي مراجعي الوزارة مطعوم كورونا

كورونا 2

الصحة : لم تسجل أي حالة وفاة بسبب لقاح كورونا

أخبار متعلقة
1024x576_main_image5e20870fe94e6

مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة وأزهار القطف

j

وزير الشباب يفتتح مركز شباب وشابات العاصمة بعد الصيانة

w

وزير الشباب يطلع على نشاطات جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية

8202122232120950823703

اتفاقية بين نادي إبداع الكرك وصندوق الحسين للتفوق لتمويل مشروع جيل مبكر3

عامر-بني-عامر

بني عامر عن النواب بالمجلس القادم: نتطلع لنواب وطن لا خدمات وتوظيف

f

اختتام فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء في عدد من المحافظات