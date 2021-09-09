الخميس 09-09-2021
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الخميس، 09-09-2021 09:36 م

لجنة تحقيق في واقعة اعتداء معلم على طالب

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  أكد الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم د.أحمد المساعفة أن معالي وزير التَّربية والتَّعليم الاستاذ الدكتور محمد أبو قديس قد تابع حادثة اعتداء معلم في تربية لواء بني كنانة على أحد الطلبة، وتم الطلب على الفور من مدير التربية تشكيل لجنة تحقيق في واقعة العقاب البدني الذي مارسه المعلم على الطالب وإرسال نتائج التحقيق إلى الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المعلم حسب نظام الخدمة المدنية .

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وتؤكد الوزارة رفضها التام لمثل هذه السلوكيات التي تتنافى مع القيم التربوية، علما أن الوزارة تشدد باستمرار على ضرورة اتباع الأساليب التربوية في معالجة سلوكيات الطلبة المختلفة وذلك عبر العديد من الكتب الرسمية التي تم تعميمها على الميدان وعبر تدريب المعلمين على كيفية إدارة الصف والتعامل مع سلوكيات الطلبة المختلفة.


هذا وقد وجه معالي وزير التربية مدير تربية بني كنانة للاطمئنان على صحة الطالب والقيام بجميع الإجراءات اللازمة.

 

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