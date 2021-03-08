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الإثنين، 08-03-2021 02:05 م

لجنة تقييم الوضع الوبائي لـ الوكيل : العودة للحظر الشامل لاسبوعين او ثلاثة له مبررات قوية

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال الدكتور سعد الخرابشة رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي للوكيل الاخباري ان السبب الذي يدعو الجهات المعنية على التفكير بفرض اجراءات قاسية ومنها الحظر الشامل لاسبوعين او ثلاثة هو زيادة الضغط على المستشفيات نتيجة الارتفاع المتواصل باصابات كورونا .

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واكد الخرابشة ان الوضع الوبائي اصبح مقلقا في هذه المرحلة وان لجنة الاوبئة ربما تدرس في الايام القادمة العودة للحظر الشامل اذا تفاقم الوضع الوبائي اكثر من ذلك .

 

وقال الخرابشة انه يجب مراقبة الحالة الوبائية حتى منتصف الشهر الحالي لقياس ادق التفاصيل والمعطيات حول الحالة الوبائية .

 

واكد ان الضاغط الوحيد الان على الحكومة لاتخاذ قرار الحظر الشامل هو ارتفاع نسبة الادخال للمستشفيات الامر الذي سيجبر الجهات المعنية على تقليص عدد الاصابات عن طريق اجراءات قاسية وصعبة . 

 

واشار الخرابشة ان المخرج الوحيد من هذا الوضع هو الاقبال على تلقي مطاعيم كورونا مؤكدا ان هناك كمية كبيرة من اللقاحات ستصل المملكة تباعاً . 


 




 

 


 

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