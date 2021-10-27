لجنة حكومية لدراسة ملف المعلمين المحالين للاستيداع والتقاعد المبكر

الوكيل الاخباري - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، اليوم الأربعاء، وبناء على توجيهات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إعادة 9 معلمين إلى الخدمة في وزارة التربية والتعليم كانوا قد احيلوا للاستيداع في وقت سابق.



ووجه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس إلى الاستمرار بإجراءات إعادة النظر بأوضاع بعض حالات المعلمين الذين كانوا قد أحيلوا للاستيداع أو بعض من تضرّرت أوضاعهم التقاعدية خلال جائحة كورونا، بشكل فردي ووفقا لآلية مناسبة.



وعلى إثر ذلك، شكلت وزارة التربية والتعليم لجنة لدراسة ملف المحالين إلى التقاعد المبكر والاستيداع من المعلمين لإعادتهم للخدمة، حيث نسبت الوزارة لمجلس الوزراء بالمعلمين المحالين للاستيداع وعددهم 9 وجرت الموافقة، اليوم، على إعادتهم للخدمة في الوزارة في حين تدرس اللجنة ملف المحالين للتقاعد المبكر وعددهم 120 معلماً مع إعطاء الأولوية لمن تضررت رواتبهم التقاعدية.

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