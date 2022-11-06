لجنة زكاة الطفيلة توزع معونات على الأسر الفقيرة

الوكيل الاخباري - وزعت لجنة زكاة وصدقات محافظة الطفيلة ضمن حملتها الخيرية والتطوعية، معونات عينية وطرودا خيرية ومواد غذائية، استهدف مئات الأسر المعوزة في قصبة الطفيلة، بالتعاون مع شركات محلية وهيئات خيرية إلى جانب دعم جمعية "تكية أم علي".



وأطلقت اللجنة حملة لجمع التبرعات من مواد عينية ونقدية لتوفير الملابس والأغطية والمواد التموينية والمحروقات للأسر المعوزة؛ لتوزيعها خلال موجات البرد والعواصف الثلجية وإيصالها إلى المناطق النائية والأخرى التي تتقطع سبل الوصول إليها بسبب تراكم الثلوج، فيما دعت اللجنة المؤسسات وأفراد المجتمع المحلي إلى تقديم أوجه الدعم لإنجاح حملة الشتاء التي تنفذها لمساعدة الأسر الفقيرة خلال فصل الشتاء.

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