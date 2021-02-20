لجنة فنية لحل مشكلة تسرب المياه إلى مسرح إربد

الوكيل الاخباري -

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تفقد وزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي، اليوم السبت، مركز إربد الثقافي للاطلاع على مشكلة تدفق وتسرب المياه إلى المركز والمسرح الرئيس التي لا تزال عالقة منذ أربع سنوات.وأعلن الطويسي خلال الزيارة التفقدية، بحضور محافظ إربد رضوان العتوم والنواب محمد جرادات وخالد الشلول ومحمد الشطناوي عن تشكيل لجنة فنية تضم ممثلين عن وزارتي الثقافة والأشغال العامة والجمعية العلمية الملكية لدراسة الحلول الفنية والهندسية والإنشائية لمعالجة المشكلة وإعادة الحياة إلى مسرح إربد ليكون حاضنة للعقل الثقافي ورافدا للحراك والنشاط المجتمعي بكل ابعاده الفنية.وأشار إلى إن اللجنة سيكون لديها ثلاثة أسابيع للخروج بتوصياتها الفنية والهندسية إزاء الحلول الممكنة والأكثر جدوى، مؤكدا وجوب إصدار أوامر تغييرية لإنشاء بعض المرافق والتحسينات على المبنى بشكل عام بما يخدم رواده.