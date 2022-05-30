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الإثنين، 30-05-2022 04:23 م

لجنة فنية من التربية تطلع على احتياجات مدارس قميم

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الوكيل الاخباري - اطلعت لجنة فنية من وزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين، برئاسة المهندسة نعمة أبو زيتون، على واقع واحتياجات مدارس بلدة قميم بلواء الوسطية خلال زيارة تفقدية.

وقالت أبو زيتون، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الزيارة جاءت بتوجيهات من وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس على خلفية لقائه بوقت سابق مع وفد من رواد المبادرة التطوعية في البلدة.

وجرى، خلال الزيارة، إطلاع اللجنة على مشكلات البنية التحتية في مدرسة قميم الثانوية للبنين، ومدرسة قميم الأساسية المختلطة وأبرز احتياجاتها.

وأشارت إلى حاجة المدرسة الثانوية إلى إعادة بناء الجزء القديم منها، والذي يزيد عمره عن 55 عاما، إضافة إلى ضرورة إعادة بناء المدرسة الأساسية على مراحل بعد استكمال إجراءات استملاك قطعة الأرض المجاورة.

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