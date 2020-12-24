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الخميس، 24-12-2020 04:35 م

لجنة لإدارة أزمة حفريات وسط البلد

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الوكيل الإخباري - اتفقت غرفة تجارة عمان وممثلين عن تجار وسط البلد على تشكيل لجنة لادارة أزمة التجار المتضررين من الأعمال الانشائية والحفريات التي تنفذها امانة عمان الكبرى، والوقوف على حجم الضرر الذي طالهم ومتابعة اعمال المشروع مع الجهات المعنية.

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وطالب ممثلون عن التجار خلال لقاء مع مجلس ادارة غرفة تجارة عمان اليوم الخميس، بتسريع اجراءات انجاز المشروع ضمن جدول زمني محدد وبخاصة لجهة دائرة الاثار العامة وحسم قضية اكتشاف موقع اثري خلال الحفريات التي تجريها الامانة لتصريف مياه الأمطار.


ودعوا امانة عمان الكبرى لاعفائهم من الرسوم والتراخيص لتخفيف الأعباء المالية عليه في ظل تراجع النشاط التجاري منذ بداية أزمة فيروس كورونا، مؤكدين ان تنفيذ الأعمال الانشائية عمق من ضعف حركة التسوق وانخفاض المبيعات.


 




 

 


 

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