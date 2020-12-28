لجنة لإدماج التعلم الإلكتروني في برامج التعليم العالي

الوكيل الإخباري - قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد أبوقديس، الاثنين، إن مجلس التعليم العالي قام بتشكيل لجنة وطنية لإدماج التعلم الإلكتروني في برامج التعليم العالي، واستخدام مصادر التعلم مفتوحة المصدر.

اضافة اعلان



ولفت أبو قديس، الى ان تشكيل اللجنة يأتي لوضع خطة عمل قائمة على مبدأ التشاركية وقابلة للتنفيذ، ومتابعتها لإدماج ومأسسة التعلم الإلكتروني ليصبح جزءاً من المنظومة التعليمية في مؤسسات التعليم العالي، والارتقاء بنوعية التعليم العالي في المملكة وضمان جودته، ومواكبة التطورات العالمية وضمان تحقيق النقلة المنشودة في أداء مؤسسات التعليم العالي الأردنية وجودة مخرجاتها.



واضاف ان خطة العمل ستشمل مراعاة بعدين أساسيين: الظروف الطارئة (الجائحة) والظروف العادية، لافتا الى ان الخطة ستعمل على التحول المنظم من التعليم التقليدي القائم على التلقين والتمركز حول المدرسة الى التعليم التفاعلي القائم على الدور المحوري للطالب.



