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الإثنين، 01-02-2021 11:07 م

لجنة للكشف على انهيار طريق جرش- عمان

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الوكيل الاخباري - قرر مجلس نقابة المهندسين الأردنيين، تشكيل لجنة برئاسة عضو مجلس النقابة المهندس سمير الشيخ، وعضوية كل من عضو مجلس النقابة الدكتور بشار الطراونة، والمهندسة سهير عبدالهادي، للكشف على موقع الانهيار الذي حصل على طريق جرش - عمان، يوم السبت الماضي.
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وقال المهندس سمير الشيخ في تصريح صحفي إن اللجنة نفذت اليوم الإثنين، كشفا حسيا على موقع الانهيار، مشيرا إلى أن كافة الجهات المعنية بمتابعة سلامة الطريق تقوم بعملها على أكمل وجه، للحفاظ على صحة المواطنين، خاصة وأن تلك الطريق شهدت انهيارات متعددة خلال فصول الشتاء، نتيجة طبيعة المنطقة الجغرافية والجيولوجية وتربتها الانزلاقية وتأثرها بمياه الأمطار.

وأشار إلى أن هناك العديد من الدراسات التي تم وضعها للطريق، حيث تم تنفيذ بعض الحلول لجزء بسيط من المقاطع على تلك الطريق.


 




 

 


 

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