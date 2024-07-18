لجنة متخصصة تختار تصميم الأردن للطابع البريدي العربي الموحد الخاص بغزة

الوكيل الإخباري - اختارت اللجنة الفنية المتخصصة بالطوابع من دول عدة، التصميم المقدم من الأردن، واعتماده لإصدار طابع عربي مشترك خاص بغزة 2024.

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وبحسب بيان لشركة البريد الأردني، اليوم الخميس، فقد شاركت المدير العام للشركة بالوكالة هنادي الطيب، في الاجتماع الخامس والأربعين للجنة العربية الدائمة للبريد، واجتماعات فرق العمل البريدية المتخصصة التابعة لها، والتي عقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.



وعلى هامش المشاركة بحثت الطيب مع رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصري المجالات البريدية والمالية والتحول الرقمي، وتعزيز التعاون في مجال التجارة الإلكترونية والحوالات المالية، والمراحل النهائية لإطلاق خدمة وصلها وفيزا دايركت.



كما عقدت الطيب اجتماعات مع رئيس مجلس إدارة شركة بوست كونكت، الدكتورة هدى بركة وبحثا التعاون في مجال البريد المسجل الرقمي.