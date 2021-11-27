لجنة مشتركة لمتابعة تحديات قطاع التخليص ونقل البضائع

الوكيل الاخباري- اتفقت نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ودائرة الجمارك الأردنية، على تشكيل لجنة مشتركة، ولجنة ثانية ما بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والدوائر الرسمية ذات العلاقة في العقبة، لمتابعة وإزالة كل التحديات التي تواجه شركات التخليص وانسياب البضائع، خاصة بميناء العقبة الساحة رقم 4.

اضافة اعلان



وبين نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة، لوكالة الانباء الاردنية(بترا) اليوم السبت، أن الاتفاق تم خلال اجتماع دعت إليه دائرة الجمارك نهاية الأسبوع الماضي، لبحث المعيقات والتحديات التي يعاني منها القطاع، من حيث انسياب بضائع الترانزيت، وبضائع الصادر والوارد.



وبحث المجتمعون إجراءات وآلية عمل الجهات المختصة في الساحة رقم 4، وأهمية تطوير النافذة الوطنية بما يجعلها لامركزية، واستحداث وحدة للتخليص في الساحة التابعة لها، لتسهيل إنجاز المعاملات وإتمام الاجراءات المطلوبة.



وأكد أبو عاقولة اتفاق الأطراف كافة على عقد اجتماع آخر لمتابعة نتائج الاجتماع الذي عقد في مدينة العقبة، لافتاً إلى أن مدير عام الجمارك اللواء جلال القضاة وعد بحل جميع المشاكل التي تعيق سير عمل شركات التخليص ونقل البضائع.