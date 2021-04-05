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الإثنين، 05-04-2021 05:11 م

لجنة مشتركة من الزراعة وغرفة التجارة لمعالجة تحديات انسياب السلع

الزراعة


 
الوكيل الاخباري - بحث وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، خلال لقائه اليوم الاثنين، رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق وأعضاء مجلس الإدارة وممثلين عن تجار الألبان والاجبان، القضايا المرتبطة بتجارة الألبان والأجبان ومنتجات الحليب.
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وأكد الحنيفات أهمية تسهيل التجارة وتبسيط الإجراءات من خلال إعادة النظر في جميع الشروط والتعليمات مع الحفاظ على جودة المنتج المستورد وبما لا يؤثر على المنتجات المحلية.

وجرى الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة لبحث جميع القضايا التي تواجه التجار، والوقوف على تحديات انسياب السلع، والنظر في مسار الإجراءات بما يتناسب مع الاحتياجات المحلية والمخزون الغذائي، وتخفيف الإجراءات الإضافية التي لا تمس جودة وصحة وسلامة المنتج والتأثير على المنتج المحلي.

 




 

 


 

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