لجنة من التربية لتطوير التعليم المهني

الوكيل الاخباري - أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، الدكتور نواف العجارمة، سعي الوزارة لتطوير التعليم المهني والتوسع في برامجه، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت بتشكيل لجنة لبناء خطة تطوير وإصلاح المسار التعليمي، بما بضمن مواءمته لاحتياجات سوق العمل، ومواكبة متطلبات التطور في هذا المجال والحد من البطالة.



جاء ذلك خلال جولة تفقدية لعدد من مدارس لواء الشوبك، بدأها الدكتور العجارمة، اليوم الأربعاء، بزيارة مدرسة الشوبك الزراعية التي تأسست عام 1965، بحضور متصرف اللواء إبراهيم انجادات، ومديري إدارات التخطيط والبحث التربوي، والشؤون القانونية، والتعليم المهني والإنتاج، ومدير التربية والتعليم للواء الشوبك، وعضو اللامركزية راني الطورة، وعدد من أبناء المجتمع المحلي.



وبين الدكتور العجارمة أن الوزارة تدرس إعادة النظر بالاتفاقية الموقعة مع جامعة البلقاء التطبيقية باعتبارها السلطة المشرفة حالياً على المدرسة، كونها تقع في حرم كلية الشوبك الزراعية، لإعادة المدرسة التي تضم الصفين الأول والثاني الثانوي تحت مظلة الوزارة، وتعيين مدير للمدرسة وكادر تدريسي من الوزارة يضم مهندسين زراعيين، معربا عن شكره للجامعة على جهودها في إدارة المدرسة.



والتقى الأمين العام طلبة المدرسة، حيث استمع إلى ملاحظاتهم، موعزا بتذليل التحديات كافة، مبيناً أن خطة التشكيلات الخاصة بالمدرسة ستصدر خلال 10 أيام، وستقوم الوزارة بتوسعة المدرسة لتصبح زراعية وصناعية، وتأمين طلبتها بالمواصلات.

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