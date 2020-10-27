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الثلاثاء، 27-10-2020 02:32 م

لجنة وطنية لإدماج التعلم الإلكتروني في برامج التعليم العالي

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الوكيل الاخباري- قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء الموافق 27 / 10 / 2020 برئاسة الأستاذ الدكتور "محمد خير " أبوقديس رئيس مجلس التعليم العالي تشكيل "لجنة وطنية لإدماج التعلم الإلكتروني في برامج التعليم العالي"، وذلك برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد المجدوبة نائب رئيس الجامعة الأردنية ، وعضوية كل من : الأستاذ الدكتور طالب الصريع، والأستاذ الدكتور وليد سلامة، والأستاذ الدكتور زيد العنبر، والأستاذ الدكتور محمد الزامل، والدكتور محمد الصمادي، والدكتور نايف أبوعقيل، والدكتور نوح الهنداوي/مدير مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الإلكتروني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي) كمقرر للجنة، وستكون مهمة اللجنة وضع خطة عمل قابلة للتنفيذ، ومتابعتها لإدماج ومأسسة التعلم الإلكتروني ليصبح جزءاً من المنظومة التعليمية التعلمية في مؤسسات التعليم العالي، والإرتقاء بنوعية التعليم العالي في المملكة وضمان جودته، ومواكبة التطورات العالمية وضمان تحقق النقلة المنشودة في أداء مؤسسات التعليم العالي الأردنية وجودة مخرجاتها.

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وأكد مجلس التعليم العالي بأنه ومن أجل الوصول إلى الأهداف المبتغاة فإن اللجنة ستتبع نهجاً تشاركياً يأخذ بعين الاعتبار وجهات نظر جميع الجهات المعنية بالموضوع في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، بحيث تكون هذه الخطة ذات طبيعة تنفيذية محكومة بمؤشرات أداء محددة، وقابلة للقياس على المدى القصير والمتوسط، آخذةً بعين الاعتبار أيضاً أفضل المعايير والممارسات العالمية في هذا المجال.


 




 

 


 

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