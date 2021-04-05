لجنتان مؤقتتان لإدارة جمعيتي وكلاء السياحة وأدلاء السياح

الوكيل الاخباري -

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قرر وزير السياحة والآثار نايف الفايز الاحد، تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون جمعية وكلاء السياحة والسفر، برئاسة نزار استيتية، وعضوية جمال الضامن وعطا الله عساف وهادي أبو السعود وفيصل سليمان وسهيل هلسه وكمال أبو ذياب.وقالت وزارة السياحة والآثار في بيان صحفي ، إنه جرى تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون الجمعية، الى حين دعوة الهيئة العامة للاجتماع لغايات انتخاب مجلس إدارة جديد، وبما ينسجم مع أوامر الدفاع التي تنظم هذا الشأن، وعلى اللجنة المشكّلة تزويد الوزير خلال اسبوع من تاريخ القرار بتوزيع المهام بين الأعضاء.