لدعم الأمن الغذائي ومواجهة كورونا صندوق أوبك يقدم للأردن 170 مليون دولار

الوكيل الإخباري - تعهد صندوق أوبك للتنمية الدولية، بتقديم 170 مليون دولار للأردن لدعم مواجهة التحديات المتعلقة بفيروس كورونا وتعزيز الأمن الغذائي الطارئ.

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وفي العام الماضي، قدّم صندوق أوبك للتنمية الدولية 70.5 مليون دولار للأردن للمساعدة في تخفيف الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، في إطار التزام الصندوق بتخصيص مليار دولار لتوفير المساعدات إلى الدول النامية على مستوى العالم لتخفيف آثار الفيروس.



وأشار الصندوق إلى أن القرض يدعم مشروعا للحكومة الأردنية لتوفير 14 ألف فرصة عمل جديدة في قطاعات السياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرعاية الصحية.



وسبق أن أعلن كل من الأردن وصندوق أوبك الأسبوع الماضي عن اتفاقية تمويل مشروع الأمن الغذائي الطارئ في الأردن بقيمة 100 مليون دولار.



