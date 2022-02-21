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الإثنين، 21-02-2022 02:39 م

لطلبة التوجيهي التكميلي .. الاعلان عن نتائج القبول الموحد اليوم الاثنين

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الوكيل الإخباري - قالت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إنها سوف تعلن اليوم الاثنين نتائج القبول الموحد في الجامعات الأردنية الرسمية لخريجي الثانوية العامة الأردنية للدورة التكميلية 2021 / 2022. 

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وبينت انها ستقوم بإرسال رسائل نصية لجميع الطلبة المتقدمين بطلبات تتضمن نتائج ترشيحهم ، ثم ستقوم بإعلان النتائج والحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للطلبة الجدد و الطلبة المعيدين على الموقع الإلكتروني للوحدة.

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