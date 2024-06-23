لطلبة التوجيهي .. تنويه صادر عن وزارة التربية والتعليم

الوكيل الاخباري -

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نوهت وزارة التربية والتعليم طلبة الثانوية العامة لاتخاذ الإرشادات اللازمة قبيل امتحانات التوجيهي والتي من المقرر أن تبدأ بعد غد الثلاثاء.ودعت الوزارة طالب التوجيهي عبر صفحتها على الفيسبوك أن يلتزم بالإرشادات التالية في يوم الامتحان منها الحضور إلى قاعة الامتحان قبل نصف ساعة على الأقل من بدء الامتحان.وتابعت " يجب أن يحضر الطالب إثبات شخصي يوميًا، ولا يدخل إلى قاعة الامتحان أية أجهزة إلكترونيَّة؛ التزامًا بتعليمات الامتحان."وحول ورقة الأسئلة وورقة الماسح الضوئي ودفتر الإجابة أشارت أنها وثائقُ رسمية لا يجوز العبث بمحتوياتها.وأكدت أنها توفر للطالب مقلمة تحوي على قلم حبر وثلاثة أقلام رصاص وممحاة ومبراة، منوهة أن لا يحضر الطالب معه أيًّا من هذه الأدوات.وخاطبت الطلبة قائلة" تأكد من كتابة اسمك ورقم جلوسك في المكان المخصص على كل من: ورقة الأسئلة، وورقة الماسح الضوئي، ودفتر الإجابة واقرأ الملحوظة الموجودة في بداية الورقة الامتحانية التي تتضمن عدد الأسئلة وعدد الصفحات قبل البدء بالإجابة."ولفتت أنه على ورقة الماسح الضوئي، تظليل الإجابات يكون بقلم الرَّصاص والإجابة عن أسئلة الاختيار من متعدد بقلم الرصاص على ورقة القارئ الضوئي، أما الأسئلة الإنشائية فالإجابة عنها على دفتر الإجابة بقلم الحبر.ودعت الانتباه إلى الوقت المتبقي، والتأكد من تظليل كامل الإجابات على ورقة القارئ الضوئي.وختمت أنه يمكن للطالب الخروج من غرفة الامتحان فقط بعد نهاية الزمن المقرر، وبعد تسليم كل من ورقة الأسئلة وورقة الماسح الضوئي ودفتر الإجابة.