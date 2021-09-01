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الأربعاء، 01-09-2021 10:59 ص

لقاء أردني لبناني سوري مصري في عمّان قريباً

السارية


الوكيل الإخباري - من المتوقع أن يُعقد قريباً في العاصمة عمّان، لقاءً رباعياً يجمع الأردن ومصر ولبنان وسوريا؛ لبحث اتفاقية استجرار الغاز المصري، عن طريق الأردن-سوريا إلى لبنان، وفق ما كشفته وسائل إعلام لبنانية.

ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام، فسيتم البحث بتفاصيل الاتفاقية خلال اللقاء الرباعي، وآلية تنفيذها على أن يبدأ التنفيذ خلال 4 أسابيع.

ويأتي اللقاء، بعد اجتماع سوري-لبناني مرتقب في دمشق، يجري التنسيق له بين الطرفين، وفقا لمصادر سورية ولبنانية رفيعة المستوى.

وأكدت المصادر، وفق وسائل إعلام لبنانية، أن "الجانب السوري يعقد اجتماعات مع الجانب الأردني والأمور جيدة معه"، كما يتم التنسيق مع الجانب المصري بخصوص استجرار الغاز.

ومنذ أقل من أسبوع صدر مرسوم استثنائي موقع من الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، بتفويض وفد وزاري لبناني بزيارة سوريا؛ لإعادة تفعيل اتفاقية استجرار الغاز المصري، عن طريق الأردن-سوريا إلى لبنان.

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