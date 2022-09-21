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الأربعاء، 21-09-2022 10:51 م

لقاء تشاوري لتمكين المرأة بجامعة آل البيت

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الوكيل الاخباري - نظم مركز دراسات المرأة في جامعة آل البيت اليوم الأربعاء، لقاء تشاورياً مع مؤسسات المجتمع المدني ممثلة بالجمعيات المهتمة بشؤون المرأة في محافظة المفرق لتوطيد التعاون والتنسيق مع هذا القطاع .

واكد نائب الرئيس لشؤون الجودة و التخطيط الدكتور بسام محاسنة أن جامعة آل البيت تؤمن أن للمرأة دور عظيم في تنشئة الجيل القادم الأمر الذي يتطلب الوقوف بجانبها ومساندتها في جميع المجالات وخصوصاً المجال الاقتصادي، لافتا أن الجامعة بصدد افتتاح قاعة المعرض الدائم في القريب العاجل, والذي سيخدم المرأة من خلال تسويق منتجاتها عبر أجور رمزية .

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