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الأربعاء، 17-07-2024 04:40 م

لقاء تعريفي بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في مؤتة

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 الوكيل الاخباري - نظمت وزارة الشباب بالتعاون مع جامعة مؤتة اليوم الأربعاء، في مسرح عمادة شؤون الطلبة في الجامعة، لقاء تعريفيا حول جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي.

وقال محافظ الكرك فراس ابو الغنم الذي رعى اللقاء، بحضور أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور، ورئيس مجلس المحافظة الدكتور عبدالله العبادلة، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور محمد المجالي، ومدير شباب الكرك الدكتور ثامر المجالي، إن الجائزة تستهدف الأعمال التطوعية الفردية والمؤسسية والجماعية وتأهيل الشباب للمساهمة في مختلف المجالات الاجتماعية والصحية والرياضية والثقافية والريادة والابتكار.

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