لقاء تعريفي بجائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في إربد

الوكيل الإخباري - نظمت مديرية شباب محافظة إربد بالتعاون مع هيئة شباب منطقة المنارة، اليوم، لقاء تعريفيا بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الثانية، بحضور ممثلين عن مختلف المؤسسات والجمعيات الخيرية والمبادرات التطوعي في المنطقة ورئيس الهيئة ومندوب مديرية شباب محافظة إربد خالد أبو زيد.

اضافة اعلان



وأكد أبو زيد خلال اللقاء، أهمية ترسيخ العمل التطوعي بشكل مؤسسي لما له من أثر واستدامة، موضحا رؤية ورسالة الجائزة في نشر ثقافة العمل التطوعي بالمجتمع وتقدير جهود الأفراد والمؤسسات التطوعية.



وأشار إلى أن جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي، جاءت للتحفيز على العمل التطوعي، ليكون عملا مؤسسيا له نفع عام قائم على استراتيجية وتشاركية، وذلك من خلال البحث عن العمل التطوعي، مثمنا جهود وزارة الشباب بتعزيز ثقافة العمل التطوعي، ومؤكدا على ضرورة تعزيز المشاركة وتقديم المبادرات التطوعية من خلالها.



واستعرض أبو زيد رؤية الجائزة في دورتها الثانية، ورسالتها وأهدافها ومجالات العمل التطوعي وشروط التقدم للجائزة والشروط الخاصة بالمترشح والعمل التطوعي وفئات الجائزة ومعاييرها وآليات التقديم لها.



وفي نهاية اللقاء، تم طرح العديد من الأسئلة والاستفسارات والمداخلات التي تمحورت حول موضوع الجائزة.