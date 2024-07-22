لقاء تعريفي بجائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في إربد

الوكيل الإخباري - نظمت مديرية شباب محافظة إربد، اليوم الإثنين ، لقاء تعريفيا بجائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي، بحضور فعاليات رسمية وأهلية وهيئات تطوعية وخيرية بلواءي الطيبة والوسطية.

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وأكد مدير شباب اربد يحيي المومني، أهمية الجائزة في نشر وترسيخ ثقافة العمل التطوعي وتشجيع المؤسسات والأفراد على التطوع، لما له من آثار إيجابية تنعكس على الفرد والمجتمع.



وأوضح أن الجائزة تأتي تقديرا لجهود الأفراد والمؤسسات التطوعية وإبرازها، مستعرضا رؤية ورسالة الجائزة ومرتكزاتها التي تعتمد بشكل أساسي على التنمية المستدامة.



بدوره، قال ضابط ارتباط الجائزة خالد أبو زيد ، إن الجائزة جاءت لتحفيز العمل التطوعي ليكون عملا مؤسسيا، ذو نفع عام قائم على استراتيجية وتشاركية بين مختلف المؤسسات والأفراد .



وعرض أبو زيد لرؤية الجائزة والمبادئ العامة لها ومجالات العمل التطوعي فيها، والتي تتوزع بين المجالات الاجتماعية والصحية والتعليمية والتدريبية والرياضية والفنية والثقافية والبيئية والسياحية والريادة والابتكار، مبينا أن الجائزة تستهدف فئات الأعمال التطوعية الفردية والجماعية والمؤسسية.



كما تحدث عن شروط التقدم للجائزة ومعاييرها وفئاتها، داعيا الشباب والمؤسسات المحلية إلى التقدم للجائزة سواء مؤسسات أو أفراد، أو فرق أو مجموعات، ليتسنى للجميع المبادرة في الأعمال التطوعية التي تخدم المجتمع وتنمي مهارات الشباب .