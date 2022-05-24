لقاء تعريفي في الطفيلة عن مبادرات مؤسسة ولي العهد

الوكيل الاخباري - نظمت جامعة الطفيلة التقنية، اليوم الثلاثاء، لقاء تعريفياً بمبادرات مؤسسة ولي العهد، وما تقدمه من خدمات متنوعة تستهدف النهوض بالشباب الأردني وتنمية قدراتهم وتشجيعهم على العمل التطوعي.



وثمن رئيس الجامعة الدكتور عمر المعايطة، خلال اللقاء، دور مؤسسة ولي العهد بحقيق وتطوير قدرات الشباب وإبداعاته في مختلف المجالات، مبدياً استعداد الجامعة لتعزيز وتطوير سبل التواصل مع مبادرات المؤسسة، وجاهزية الجامعة لتكون مركزاً لتنفيذ مبادرات المؤسسة بما يخدم أبناء الجامعة ومحافظة الطفيلة.

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