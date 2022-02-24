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الخميس، 24-02-2022 04:55 م

لقاء تقييمي لمركز التّميز في الخدمات المكتبية للجامعات

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الوكيل الاخباري - التقى رؤساءُ الجامعات الأعضاء بمركز تميز الخدمات المكتبية للجامعات الأردنية الخاصة، ومقره جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، اليوم الخميس، لتقييم إنجازاته بعد عام على تأسيسه، ولتدارس خططه وتطلعاته للمرحلة القادمة، وإطلاق موقعه الإلكتروني، بحضور رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور ظافر الصرايرة.

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ويهدف المركز الذي ينضوي بعضويته 15 جامعة خاصة إلى تشاركية المعرفة ومواجهة تحديات عالم المكتبات ومراكز المعلومات، وتوفير بيئات داعمة لحركة البحث العلمي والتحول الرقمي والتعلم الإلكتروني.


وأكّد رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الدكتور مشهور الرفاعي أهمية المركز كميزة تنافسية، وبما يمثله في تعزيز أوجه التعاون بين الجامعات الأعضاء، وما يتيحه من قدرات لإنشاء شراكات وتحالفات تتوافق مع التحول العالمي في التعليم، والوصول إلى مصادر المعلومات المفتوحة.


من جانبه، أشاد الدكتور الصرايرة بالمركز والجامعات المشاركة في عضويته كحالة إيجابية تبعث على الارتياح، متطلعًا إلى المزيد من التعاون في مجالات أخرى بين الجامعات الخاصة، إضافة الى تعاون المركز مع نظيره في الجامعات الحكومية.

 

وأشار رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور محمد صبابحة الى التحديات التي رافقت نشأة المركز، كاشفًا عن توجهاته المستقبلية في توفير النظم المكتبية للجامعات الأعضاء، وتدريب وتأهيل موظفي مكتباتها، وتفعيل ميزة الإعارة المتبادلة بينها.

 

بدوره، استعرض مدير المركز الدكتور شادي حميدات أهم الإنجازات المتحقّقة في الفترة الماضية والمتمثلة في الوفر المالي المتحقّق للجامعات الأعضاء، وتزويدها بمجموعة من قواعد البيانات العالمية وبأدوات بحث ذكية، وعقد العديد من ورش العمل ذات العلاقة بالاشتراكات الإلكترونية، والأنشطة الداعمة للمكتبات. يُذكر أن الجامعات المؤسسة للمركز، هي جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، عمان الأهلية، فيلادلفيا، الإسراء، إربد الأهلية، الشرق الأوسط، العقبة للتكنولوجيا، العلوم الإسلامية العالمية، البترا، العلوم التطبيقية الخاصة، عمان العربية، الزرقاء، كلية طلال أبو غزالة الجامعية للابتكار، كلية لومينوس الجامعية التقنية، وجامعة جدارا.


 




 

 


 

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