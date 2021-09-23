الخميس 23-09-2021
الوكيل الاخباري

هيئة الاستثمار تؤكد سعيها لإنجاح المشاركة الأردنية في دبي اكسبو

الكسبي : اتفاقات على مساهمة شركات اردنية بتنفيذ مشاريع ببغداد

لقاء توعوي في آل البيت حول مكافحة الفساد

كندا تعلن رفع الحظر عن الرحلات الجوية من الهند

الصحة تضيء مبناها باللون الأرجواني لدعم مرضى الزهايمر

الصفدي يشارك باجتماع لمتابعة مخرجات مؤتمر بغداد

الصحة العالمية: تلّوث الهواء يسهم بوفاة 7 ملايين شخص سنويًا

إنجاز علمي لطب مؤتة

محافظ المفرق يتفقد مستشفيي المفرق والنسائية والأطفال

الأردن يدين الاعتداء على السعودية

الخميس، 23-09-2021 12:48 ص

لقاء توعوي في آل البيت حول مكافحة الفساد

92021518852106492589


الوكيل الاخباري - نظمت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، الاربعاء، لقاءً توعوياً في جامعة آل البيت، للتعريف بمعايير النزاهة الوطنية ضمن سيادة القانون والمساءلة والمحاسبة.

وقال نائب رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أسامة المحسين، إن عقد مثل هذه اللقاء في جامعة آل البيت، يأتي باعتبار الجامعات بيوت خبرة لمختلف مؤسسات الدولة، مشيرا الى اهتمامات واختصاصات الهيئة والأمور التي تهم التوعية في الجامعات والأدوات التي تساعد في معايير النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد وعملية الإنفاذ القانوني كمسؤولية وطنية في الحرص على استقلالية الجامعات. 

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
92021422034511282283

هيئة الاستثمار تؤكد سعيها لإنجاح المشاركة الأردنية في دبي اكسبو

920212202555945287354

الكسبي : اتفاقات على مساهمة شركات اردنية بتنفيذ مشاريع ببغداد

وزارة الصحة 2

الصحة تضيء مبناها باللون الأرجواني لدعم مرضى الزهايمر

الصفدي

الصفدي يشارك باجتماع لمتابعة مخرجات مؤتمر بغداد

9202122164355472595400

إنجاز علمي لطب مؤتة

920211610428654598258

محافظ المفرق يتفقد مستشفيي المفرق والنسائية والأطفال

أخبار متعلقة
w

آل البيت تبحث تعزيز التعاون مع اتحاد الجامعات العربية

7

تشكيلات أكاديمية بجامعة آل البيت - اسماء

92021423936197516533

محاسبون قانونيون يؤدون اليمين امام وزيرة الصناعة والتجارة

fff

مركز ثقافي بالمفرق مطلع العام المقبل

f

جلسة في آل البيت عن دور المرأة في تحديث المنظومة السياسية