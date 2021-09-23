لقاء توعوي في آل البيت حول مكافحة الفساد

الوكيل الاخباري - نظمت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، الاربعاء، لقاءً توعوياً في جامعة آل البيت، للتعريف بمعايير النزاهة الوطنية ضمن سيادة القانون والمساءلة والمحاسبة.



وقال نائب رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أسامة المحسين، إن عقد مثل هذه اللقاء في جامعة آل البيت، يأتي باعتبار الجامعات بيوت خبرة لمختلف مؤسسات الدولة، مشيرا الى اهتمامات واختصاصات الهيئة والأمور التي تهم التوعية في الجامعات والأدوات التي تساعد في معايير النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد وعملية الإنفاذ القانوني كمسؤولية وطنية في الحرص على استقلالية الجامعات.

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