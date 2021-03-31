لقاء توعوي للنزاهة ومكافحة الفساد مع موظفين في التعليم العالي

الوكيل الاخباري -

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عقدت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، اليوم الأربعاء، عبر تقنية "التحاضر المرئي " عن بعد لقاءً توعويا مع موظفين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ضمن سلسلة لقاءات الهيئة مع المؤسسات الحكومية لتنسيق الجهود في تنفيذ الخطة التشغيلية لعام 2021.وقال مدير مديرية النزاهة والوقاية عبد العزيز العرواني إن هناك عددا من المشاريع التي ستنفذها الهيئة مع الوزارة، من بينها حوكمة الجامعات الخاصة، مؤكدا أن الهيئة ستقوم قريبا بالتواصل مع الوزارة بشأن هذا الموضوع.وعرض مدير التحقيق الدكتور بكر البقور، من جهته، لمهام المديرية وآلية عملها في إنفاذ القانون، مشيرا إلى أنها وفرت وسائل مختلفة أمام المواطنين لإيصال المعلومات للهيئة، وكذلك المراحل التي يمر بها التحقيق وصولاً إلى النتائج، مشددا على أهمية دور الوزارات والدوائر الحكومية في التعاون مع الهيئة بهذا الخصوص.