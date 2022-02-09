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لقاء ثقافي حول رواية الرزاز متاهة الأعراب في ناطحات السحاب باليرموك

الأربعاء، 09-02-2022 08:54 م

لقاء ثقافي حول رواية الرزاز متاهة الأعراب في ناطحات السحاب باليرموك

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الوكيل الاخباري - رعى رئيس الوزارء السابق، الدكتور عمر الرزاز، اللقاء الثقافي الذي نظمته مكتبة الحسين بن طلال في جامعة اليرموك، اليوم الأربعاء، لمناقشة رواية "متاهة الأعراب في ناطحات السحاب" للروائي المرحوم مؤنس الرزاز، في الذكرى العشرين لوفاته بحضور رئيس الجامعة الدكتور اسلام مساد.

وشكر الرزاز جامعة اليرموك على تنظيمها لهذا اللقاء ومناقشة هذه الرواية لروائي عاش في محيط عربي غريب الأطوار ليس من السهل فهمه، ولم يكتب الروايات التقليدية، بل كتب ليعبر عن ألمه ويعري الواقع لنراه كما هو ولا نقول أنه واقع حتمي ومصيري.

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